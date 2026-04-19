Lors d’un récent entre­tien accordé à Mundo Deportivo, Toni Nadal, l’oncle de Rafa, a bien voulu analyser l’ac­tua­lité du circuit et notam­ment le cas de Novak Djokovic.

« Non, non. Pour l’ins­tant, laissons‐le conti­nuer. Même si je pense qu’il est peu probable qu’il remporte un autre Grand Chelem. Il a battu Sinner en Australie, mais pas Alcaraz en finale. Je pense que Sinner n’était pas dans un bon jour, il n’a pas réalisé un tournoi brillant. Djokovic, qui est excep­tionnel, a su en profiter. En finale, il a joué un premier set incroyable, mais il ne peut pas main­tenir ce rythme pendant deux heures contre Alcaraz. »