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Toni Nadal, inter­rogé sur la carrière de Djokovic : « Pour l’ins­tant, laissons‐le conti­nuer. Même si je pense qu’il est peu probable qu’il remporte un autre Grand Chelem »

Par
Laurent Trupiano
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Lors d’un récent entre­tien accordé à Mundo Deportivo, Toni Nadal, l’oncle de Rafa, a bien voulu analyser l’ac­tua­lité du circuit et notam­ment le cas de Novak Djokovic. 

« Non, non. Pour l’ins­tant, laissons‐le conti­nuer. Même si je pense qu’il est peu probable qu’il remporte un autre Grand Chelem. Il a battu Sinner en Australie, mais pas Alcaraz en finale. Je pense que Sinner n’était pas dans un bon jour, il n’a pas réalisé un tournoi brillant. Djokovic, qui est excep­tionnel, a su en profiter. En finale, il a joué un premier set incroyable, mais il ne peut pas main­tenir ce rythme pendant deux heures contre Alcaraz. »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:43

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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