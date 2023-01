Dans une nouvelle chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, Toni Nadal, après avoir dans un premier temps comparé la popu­la­rité de Novak Djokovic avec ses deux rivaux que cont Roger Federer et Rafael Nadal, a cette fois rendu un très bel hommage au joueur serbe et le quali­fiant de « joueur le plus complet du circuit ».

Le mentor et oncle de Rafael Nadal s’est égale­ment et surtout attardé sur l’ap­proche tactique face à un joueur aussi dominant.

« Si vous augmentez l’ou­ver­ture du court, les mouve­ments et la vitesse de la balle, vous obtien­drez une réponse encore plus impla­cable de sa part, c’est pour­quoi nous avions décidé de jouer au milieu », s’est souvenu l’en­traî­neur espa­gnol, après que Nadal soit sorti victo­rieux de cette finale à l’US Open 2013, bien que le bilan de Rafa sur surface dure contre le Serbe soit clai­re­ment négatif. « L’approche initiale de Tsitsipas était mauvaise car il a essayé de jouer en tête‐à‐tête avec Novak, avec des coups très agres­sifs et des chan­ge­ments de direc­tion. J’ai le senti­ment qu’il est impos­sible de battre Novak à ce jeu‐là, à moins d’être Roger Federer. Novak Djokovic est le joueur de tennis le plus complet du circuit et a démontré une fois de plus qu’il est un grand champion. »