Oncle et mythique mentor de Rafael Nadal jusqu’en 2017, actuel conseiller de Félix Auger‐Aliassime et chro­ni­queur à ses heures perdues pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, Toni Nadal, après avoir évoqué les consé­quence de la défaite de Novak Djokovic pour Rafa et Roger Federer, s’est arrêté sur les larmes du Serbe lorsque le public de l’US Open s’est mis à scander son nom.

« L’énorme poids de tout ce qui était en jeu pour lui l’a empêché de résister au niveau de jeu impla­cable de Daniil. Et je dois admettre que j’ai été surpris de le voir si affecté. Ces derniers temps, il a peut‐être été un peu moins résis­tant, mais nous connais­sons tous son énorme capa­cité à supporter des moments de tension maxi­male avec force et concen­tra­tion. Les entraî­neurs ont beau préparer leurs joueurs, essayer de couvrir tous les aspects du jeu, les diffé­rentes stra­té­gies d’ap­proche d’un match, améliorer la tech­nique, polir les coups et l’en­du­rance physique, il y a quelque chose qui ne peut pas toujours être contrôlé : le contrôle des émotions à certains moments d’un match ou, dans ce cas, au moment décisif de toute une carrière sportive. »