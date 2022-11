Casper Ruud s’en­traî­nant à la Rafa Nadal Academy depuis 2018, Toni Nadal le connaît extrê­me­ment bien. Dans des propos accordés à Eurosport, le coach espa­gnol parle de la progres­sion du Norvégien qu’il voit capable de s’ins­taller au sommet du tennis mondial à l’avenir.

« Je me souviens que lors­qu’il est arrivé à l’aca­démie, il avait un mauvais revers car à mon avis il avait un mauvais mouve­ment avec ses jambes. Maintenant, son revers est assez bon. Chaque année, il s’est un peu amélioré. Je me souviens que lors­qu’il est arrivé à l’aca­démie, je n’ai jamais pensé qu’il pour­rait être numéro 2 mondial. J’ai vu beau­coup de ses matchs et c’est un très bon joueur. Il peut être le numéro un », a expliqué l’oncle de Rafa.