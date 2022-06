Toni Nadal est omni­pré­sent média­ti­que­ment depuis que son neveu a remporté un 14e titre à Roland‐Garros.

Répondant aux solli­ci­ta­tions d’une multi­tude de médias, l’oncle le plus célèbre du tennis n’a d’ailleurs pas hésité à confirmer ce samedi que Rafa se rendra bien à Wimbledon à partir du 27 juin prochain. Alors même que l’in­té­ressé n’a toujours rien officialisé.

Récemment inter­rogé par nos confrères de Puntodebreak sur les piqures anes­thé­siantes reçues par son neveu lors du dernier Roland‐Garros, Toni s’est souvenu qu’il avait déjà eu recours à ce type de pratique, notam­ment lors d’une finale mythique en Grand Chelem.

« Je suis très surpris par ce que fait Rafa, par le fait qu’il soit capable, malgré la douleur, de penser unique­ment à la balle et au jeu et non à son pied. Je me souviens d’autres tour­nois du Grand Chelem sur lesquels il a joué avec le pied endormi. Il a aussi joué avec une injec­tion au pied face à Federer en finale de Wimbledon 2008. »