Doté d’un palmarès presque inéga­lable en tant qu’en­traî­neur de tennis, Toni Nadal est très demandé en Espagne ou même à l’étranger pour des confé­rences ou des podcasts grâce à son immense expé­rience. Dernièrement, il s’est exprimé pour Haciendote Preguntas sur la notion d’échec, et c’est forcé­ment intéressant.

« Je pense que vous devez tirer des leçons des victoires et des défaites, car vous savez que les deux sont tempo­raires. Je ne m’at­ten­dais pas à ce que mon neveu doive perdre pour qu’il ait envie de s’amé­liorer. Parce que je savais que même si nous gagnions, la défaite était proche, j’ai essayé de lui faire prendre du positif dans les victoires et les défaites. Alors, qu’est‐ce que l’échec ? Pour moi, il n’y a qu’un seul échec dans la vie : ne pas être prêt à faire ce qui est néces­saire. Je n’ai jamais consi­déré une défaite de Rafael comme un échec. Peu importe à quel point c’était doulou­reux, que ce soit à Wimbledon ou à l’Open d’Australie, je n’ai jamais consi­déré cela comme un échec. C’était un manque de prépa­ra­tion : quand nous perdions, je disais à Rafael que nous n’étions pas assez bons, que nous devions travailler un peu plus dur. »