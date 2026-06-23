Après avoir expliqué pour­quoi cette saison 2026 ressem­blait à la dernière de Novak Djokovic, et égale­ment parlé du niveau actuel du Top 10 mondial comparé à celui de l’ère du Big 3, Toni Nadal a expliqué pour­quoi il n’ap­pré­ciait pas l’évo­lu­tion de notre sport adoré.

« Je n’aime pas vrai­ment le tennis moderne ; j’aime la combi­naison de tactique et de tech­nique, de stra­tégie et de physique, car lors­qu’il y a une balle en jeu, j’ap­précie qu’un joueur moins doué natu­rel­le­ment puisse battre un joueur plus talen­tueux. Ce n’est pas comme en athlé­tisme, en cyclisme ou en nata­tion, où les qualités physiques prédo­minent. Mon idole en NBA était Larry Bird. Un joueur aux qualités physiques peu spec­ta­cu­laires, mais capable de se battre et de riva­liser avec les meilleurs de son époque. De nos jours, la balle va telle­ment vite (au tennis) qu’il est diffi­cile d’adopter une stra­tégie. J’aime voir un échange où des gestes comme une amortie, un lob, s’enchaînent ; où un joueur tente, par son jeu, d’éviter les attaques ; aujourd’hui, il s’agit surtout de frapper aussi fort que possible et de courir », a regretté l’oncle de Rafa lors de son inter­view accordée à ESPN.