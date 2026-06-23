Après avoir expliqué pourquoi cette saison 2026 ressemblait à la dernière de Novak Djokovic, et également parlé du niveau actuel du Top 10 mondial comparé à celui de l’ère du Big 3, Toni Nadal a expliqué pourquoi il n’appréciait pas l’évolution de notre sport adoré.
« Je n’aime pas vraiment le tennis moderne ; j’aime la combinaison de tactique et de technique, de stratégie et de physique, car lorsqu’il y a une balle en jeu, j’apprécie qu’un joueur moins doué naturellement puisse battre un joueur plus talentueux. Ce n’est pas comme en athlétisme, en cyclisme ou en natation, où les qualités physiques prédominent. Mon idole en NBA était Larry Bird. Un joueur aux qualités physiques peu spectaculaires, mais capable de se battre et de rivaliser avec les meilleurs de son époque. De nos jours, la balle va tellement vite (au tennis) qu’il est difficile d’adopter une stratégie. J’aime voir un échange où des gestes comme une amortie, un lob, s’enchaînent ; où un joueur tente, par son jeu, d’éviter les attaques ; aujourd’hui, il s’agit surtout de frapper aussi fort que possible et de courir », a regretté l’oncle de Rafa lors de son interview accordée à ESPN.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 13:43