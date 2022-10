Au cours d’une inter­view accordée à nos confrères espa­gnols de AS, Toni Nadal, après avoir estimé que la saison de son neveu avait été compli­quée malgré ses deux titres en Grand Chelem, est cette fois revenu sur la fin de sa carrière. Et d’après ses dires, il ne lui dira jamais d’ar­rêter tant qu’il aura cette fameuse flamme en lui.

« Jamais je ne lui ai dit d’ar­rêter. Je pense que, tant que vous vous sentez compé­titif et que vous avez la chance de conti­nuer à gagner… Si tu aimes jouer au tennis, il y aura un moment pour t’ar­rêter. Bien sûr, si vous souf­frez plus que de raison, il arrive un moment où vous dites que vous allez arrêter. Mais Rafael n’est pas arrivé à cette situa­tion. Il est vrai qu’il a eu diffé­rents problèmes et cela vous affecte à la fin, mais l’es­sen­tiel est qu’il veut jouer. Je ne dirais jamais à quel­qu’un d’ar­rêter qui a ce désir de jouer. Si Federer avait eu la chance de jouer, je lui aurais dit de le faire. Je ne me souviens jamais des grands joueurs à cause de leur fin de carrière. Je ne me souviens pas de Tiger Woods quand il jouait mal, je me souviens de lui quand ils jouait bien, de même pour Federer ou Rafa. Il y a des gens qui sont parfois très exigeants et qui veulent qu’ils prennent leur retraite. Non, tant que vous pouvez jouer et faire ce que vous voulez, la chose normale est de continuer. »