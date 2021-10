Dans un podcast connu en Espagnol, Toni Nadal a tenté d’ex­pli­quer pour­quoi Djokovic était fina­le­ment moins aimé par les fans que ses deux grands rivaux.

« Cela lui a fait du mal fina­le­ment d’ar­river sur le circuit alors qu’il y avait déjà une riva­lité très marquée entre Roger et Rafa. Federer et Nadal, c’étaient deux styles opposés, deux trajec­toires diffé­rentes, et cela affo­lait les fans qui étaient très enthou­siastes. Il était donc diffi­cile de se faire une place à ce moment là. Après, je pense aussi que l’égo de Novak l’a trahi surtout lors­qu’il s’agit d’avoir certains compor­te­ments sur le court qui sont incom­pa­tibles avec le fait d’être le numéro un. »