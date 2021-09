Régulièrement Toni Nadal s’ex­prime dans le quoti­dien EL Pais sur l’ac­tua­lité du tennis.

A l’issue de la défaite de Novak Djokovic face à Daniil Medvedev, il a proposé une analyse très person­nelle de la situation.

Selon l’oncle de Rafa, cette défaite a de vraies consé­quences sur l’avenir et notam­ment sur la moti­va­tion de Roger et de son neveu : « Je pense que Roger et Rafael se sont tous les deux sentis soulagés après la défaite de Djokovic. Ils seront plus motivés avant la saison prochaine car il faudra un certain temps à Novak pour digérer cette défaite. »

Adepte de décla­ra­tions souvent clivantes, Toni exprime là fina­le­ment tout le respect qu’il a pour le numéro un mondial.