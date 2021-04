La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le petit monde du tennis. Toni Nadal va faire son retour sur le circuit, près de quatre ans après son départ, comme entraî­neur du Canadien Félix Auger‐Aliassime. Coach et mentor de Rafael Nadal pendant plus de 20 ans, Toni s’ac­corde donc un nouveau défi, à 60 ans, alors qu’il n’a plus rien ou presque à prouver. Il s’est d’ailleurs exprimé sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion et aborde égale­ment le sujet dont tout le monde parle : que fera t‑il en cas d’af­fron­te­ment entre son nouveau poulain et son neveu ?

« Si nous devons jouer contre Rafa, je ne serai sur aucun des deux bancs par respect pour les deux joueurs et parce que je suis toujours le direc­teur de l’Académie de Rafael, je continue à travailler pour lui et je reste son oncle. J’ai une affec­tion parti­cu­lière, comme toujours, pour mon neveu. Mais s’il doit perdre face à quel­qu’un, autant que ce soit face à Félix. Je n’ar­rête pas d’être l’oncle de Rafael, nous sommes liés, lui et moi, depuis de nombreuses années. J’espère qu’à l’avenir Félix sera numéro un mondial. Pour l’ins­tant, il doit s’amé­liorer », a déclaré un Toni toujours aussi direct et clair dans ses propos.