Dans une interview accordée au quotidien espagnol AS, Toni Nadal explique comment il voit les choses pour la suite. Pour lui, la période qui arrive sera décisive concernant la possibilité ou pas que le tennis professionnel reprenne : « Juin sera un mois clé pour l’avenir de la saison. Bien que la suspension du circuit soit jusqu’au 13 juillet, des tournois comme Roland Garros (déplacé en septembre) et l’US Open n’ont pas lieu dans deux jours et doivent le savoir à l’avance. Nous sommes régis par l’ATP, nous ne pouvons pas modifier les dates de notre propre chef. Concernant la reprise, j’ai deux idées. Je comprends que ce sera difficile, car le tennis est un sport avec beaucoup de mobilité, de voyages, de frontières différentes et ce ne sera pas facile. Mais d’un autre côté, je pense également que les pays tenteront de relancer leur économie lorsque tout cela sera terminé et de revenir à la normalité dès que possible. La Ligue des champions, La Liga reprendront les compétitions dans la mesure du possible. »