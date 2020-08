Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, s’est exprimé au sujet de Nick Kyrgios, suite à toutes les déclarations de l’Australien dans cette période de coronavirus : « Kyrgios est bon au tennis. Les enfants d’aujourd’hui veulent le voir. Je viens d’une autre époque, mais ce n’est pas mon style. Il a un énorme talent naturel et c’est dommage qu’il n’essaye pas un peu plus, mais il a pris la décision de faire les choses différemment. »

« Je considère que certains de ses comportements ne sont pas du tout édifiants, mais on ne peut ignorer qu’il donne une touche différente au tennis », a-t-il écrit dans une tribune pour le quotidien El Pais. Il est vrai que lorsque l’on voit de quoi est capable l’Australien, nous sommes légèrement frustrés de ne pas le voir plus haut. Peut-être un jour ?