Toni Nadal a débuté une nouvelle aventure en devenant présentateur à la télévision espagnole avec une émission « La Espana Llena » sur la chaine Movistar+. L’émission met en avant des héros anonymes de la société espagnole. « On m’a proposé cette émission et j’ai trouvé les histoires assez intéressantes, a expliqué l’oncle et ancien coach de Rafael Nadal dans une interview à Mundo Deportivo. Pour moi, c’est un défi. J’étais très enthousiaste et j’espère ne pas faire fausse route. »

Dans cet entretien, tonton Toni est également interrogé sur la blessure de Roger Federer qui ne reviendra pas avant 2021. Un terrible coup dur pour le tennis selon lui : « La blessure de Roger me fait de la peine parce que c’est une personne que j’aime regarder jouer. Je n’aime pas trop quand il joue contre mon neveu car j’ai beaucoup de tension et stress (rire), mais c’est un immense champion que j’aimerais voir indéfiniment. C’est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible et que tout se passe bien. Je me sens mal pour lui qu’il ne puisse pas rejouer cette année et j’espère que son genou se remettra enfin. »