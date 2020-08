Dans une large tribune qu’il a rédigé lui-même dans le quotidien El Pais, Toni Nadal exprime son sentiment par rapport à plusieurs sujets liés à l’actualité très dense du tennis mondial.

Il félicite notamment tous les efforts réalisés par les organisateurs pour que le tennis revienne même si comme beaucoup il considère que jouer au tennis à ce niveau sans le public est finalement une autre discipline.

Il ne le dit pas clairement mais le pense fortement : « J’ai du mal à accepter et à imaginer l’absence du public dans les tribunes. Il y a de nombreuses occasions où j’ai entendu mon neveu, comme d’autres joueurs de tennis, s’adresser personnellement aux spectateurs pour remercier leur soutien et le rôle important qu’ils ont joué en vue de soulever un trophée. Je peux vous assurer que ce ne sont pas des mots vides ou des phrases figées. Les cris et la ferveur du public après un grand échange, l’émotion que les fans manifestent lors d’une victoire et la déception d’une défaite, c’est aussi ce qui donne du sens à ce sport et nourrit l’adrénaline du joueur de tennis ».