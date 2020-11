Très occupé dans son académie, Toni Nadal semble avoir bien accepté sa nouvelle vie. C’est d’ailleurs ce qu’il a expliqué au Sueddeutsche Zeitung dans une interview où il est revenu une nouvelle fois sur les raisons qui l’ont convaincu qu’il n’était plus vraiment efficace aux côté de son neveu : « J’ai été un entraîneur très exigeant toute ma vie. Mais mon objectif a toujours été surtout d’éduquer Rafa, de tout exiger de lui-même. Le travail d’un formateur est de se rendre inutile. Je pense que j’ai accompli cette mission et qu’il faut aussi savoir s’arrêter au bon moment. Ma vie d’avant auprès de Rafa ne me manque pas. Je sais que j’ai été très chanceux d’entraîner un grand joueur qui est aussi mon neveu. J’ai apprécié cela et j’en suis aussi très reconnaissant. Aujourd’hui, je ne m’ennuie pas du tout, et j’aime entraîner des jeunes, j’ai même le sentiment que je peux leur donner encore plus que mon neveu »