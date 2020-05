La semaine consacrée à Rafael Nadal sur l’antenne d’Eurosport a été riche en révélations et autres confidences sur la carrière de l’Espagnol. Toni Nadal qui aime parler de son neveu est revenu notamment sur le fameux coup droit lasso qui fait la marque de fabrique de Rafa : « Dès son plus jeune âge, j’ai observé son attitude, physiquement et mentalement et surtout sa coordination. J’ai pensé que Rafael pouvait et devait jouer toujours avec beaucoup d’intensité car c’est comme cela qu’il pouvait s’exprimer sur un court. J’ai toujours voulu que Rafael construise son jeu autour d’un coup droit puissant, qui pouvait faire la différence, lui faire gagner du temps. Quand nous sommes arrivés sur le circuit ATP, Rafael était vraiment jeune, il n’avait que 16 ans. Il a commencé à jouer avec des joueurs plus âgés, plus puissants physiquement. Et puis au fil des années, Rafael s’est endurci et c’est comme cela que son coup droit a pu évoluer avec ce coup lasso et un lift extrême. Au début je n’aimais pas trop ce geste, mais j’ai vite constaté que c’était une arme pour gagner. La force de Rafa sur ce coup c’est surtout du à la rapidité de rotation de son poignet, ça il est le seul à pouvoir le faire. Au final, cela engendre donc un « spin » incroyable. Grâce à cet arme, et notamment sur terre battue, il met souvent ses adversaires dans une position difficile surtout quand il « pilonne » le revers. Sur dur, cela n’a pas la même efficacité, c’est une certitude. »