L’oncle de Rafael Nadal s’exprime souvent. Cette fois, il a accordé un long entretien au média suisse Blick. Toni a une approche très particulière du coaching, c’est ce qui fait sa force.

Même s’il s’est éloigné du circuit, il garde un oeil avisé sur ce qu’il se passe : « Je trouve qu’aujourd’hui la volonté de faire des sacrifices fait défaut chez cette « NextGen ». J’exclurais Thiem ou Medvedev de cette critique. Djokovic, Nadal et Federer savent aussi gagner quand ils ne se sentent pas dans leur meilleure forme. Les autres garçons n’ont pas cette capacité, celle de forcer les choses. »

Revenant sur le débat interminable de la course aux records, là encore, Toni a une approche très personnelle : « Avec une victoire à Wimbledon, Federer aurait eu six titres d’avance sur Djokovic. Cela aurait été beaucoup. Mais à partir de maintenant, tout est possible. »