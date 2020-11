Pour le quotidien El Pais, Toni Nadal a fait le bilan de la saison 2020 de son neveu. Déçu de sa défaite en demi-finale face à Medvedev, Toni a surtout insisté sur la qualité tactique du Russe. Au sujet de Rafa, il considère que cette saison est positive et que l’année prochaine s’annonce palpitante : « Remporter Roland-Garros pour la 13ème fois est remarquable. De plus, le fait que la concurrence soit de plus en plus importante est finalement une bonne nouvelle. Cela obligera Rafa à chercher des solutions et aussi à avoir des opportunités. Je suis aussi convaincu que le pas en avant franchi par Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev, sans parler de quelqu’un d’autre, est désormais définitif. Mais je suis aussi heureux que, pour encore une année, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal vont pouvoir se battre pour continuer à tenter de gagner des grands titres »