L’oncle de Rafael Nadal s’est exprimé au sujet du forfait de son neveu. Bien sûr, il n’est pas surpris par cette décision : « Je n’ai pas été surpris par la décision. J’ai parlé avec lui ces dernières semaines et je savais qu’il prendrait cette décision. Je pense que Rafael a choisi l’option de la prudence. Le tennis n’est pas comme le football. Au football, ils jouent et ils partent lorsque le match est terminé. Dans un tournoi, vous pouvez rester environ 25 jours sur place et en 25 jours, vous avez de nombreuses occasions d’être en contact avec le virus, c’est une réalité de notre sport » a rappelé Oncle Toni.

« Un athlète a besoin de jouer en compétition et quand vous allongez la préparation sans tournois, vous perdez votre concentration. Heureusement comme maintenant Rome et Paris approchent, Rafael sait déjà que c’est le moment pour bien se préparer ».