Lors d’un entretien accordé dans le cadre de l’ouverture d’un camp de base de la Rafa Académy au Mexique, Toni Nadal a donné son avis sur l’évolution du jeu dans le futur. Pour lui, il n’y a pas de doute, tout va s’accélérer : « Il est clair que tous les sports évoluent vers une vitesse plus élevée et je pense que ce sera aussi l’avenir du tennis. Aujourd’hui, les gens se préparent mieux, les joueurs sont physiquement plus forts et la balle va plus vite aussi. Selon moi, ce sera la grande tendance à venir et cela même si les « anciens » résistent encore un peu. »