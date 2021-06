Dans sa célèbre chro­nique pour El Pais, Toni Nadal revient sur la finale de Roland‐Garros. Comme d’ha­bi­tude, c’est précis et assez juste. Selon Toni, Stefanos a raté le coche, notam­ment au début du troi­sième set : « Stefanos a manqué d’agres­si­vité et de cette concen­tra­tion supplé­men­taire que les joueurs plus expé­ri­mentés ont tendance à donner dans les moments impor­tants », a expliqué l’oncle de Rafa.

Plus tard dans son propos, on sent une vraie inquié­tude sur la suite de la saison. Toni nous rejoint dans l’idée que ce Roland‐Garros 2021 est un tour­nant et que les deux tour­nois du Grand Chelem qui arrivent vont décider du dénoue­ment autour du GOAT.

« Nous avons vu une belle finale et un dénoue­ment qui rapproche dange­reu­se­ment Novak de Federer et Rafael, dans le combat qu’ils doivent mener pour clore leur carrière respec­tive en tant que plus grand conqué­rant de titres du Grand Chelem. Les deux prochains tour­nois, Wimbledon et l’US Open, seront proba­ble­ment déci­sifs. Je n’ose­rais pas tirer de conclu­sions, mais je garde la confiance que c’est mon neveu qui en sortira vainqueur. »