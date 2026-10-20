Le tennis espa­gnol est actuel­le­ment très en forme sur le circuit ATP.

En effet, derrière Carlos Alcaraz, la concur­rence est rude. Avec la dernière finale du Masters 1000 de Shanghai, qui oppo­sait Rafael Jódar, révé­la­tion du circuit ATP cette saison, à Alejandro Davidovich Fokina, titré à trois reprises cette saison, l’Espagne voit ses chances de briller lors de la prochaine Coupe Davis se renforcer.

Toni Nadal, toujours à l’affût de l’actualité du tennis espa­gnol et récem­ment revenu sur l’avenir de son neveu, a donné son avis sur la future compo­si­tion de la sélec­tion espa­gnole pour le Final 8 de la Coupe Davis :

« Jódar et Davidovich sont à un très bon niveau, l’un ou l’autre des deux peut être le numéro 2 pour la Coupe Davis. »

Alors, qui sera le numéro 2 et l’heureux élu derrière Carlos Alcaraz à Bologne, du 24 au 29 novembre prochain ? Seul David Ferrer, capi­taine de la sélec­tion espa­gnole, a la réponse pour le moment.