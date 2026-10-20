Accueil ATP

Toni Nadal : « L’un ou l’autre peut être le numéro 2 derrière Carlos Alcaraz »

Par
Henri Touchard
-

Le tennis espa­gnol est actuel­le­ment très en forme sur le circuit ATP.

En effet, derrière Carlos Alcaraz, la concur­rence est rude. Avec la dernière finale du Masters 1000 de Shanghai, qui oppo­sait Rafael Jódar, révé­la­tion du circuit ATP cette saison, à Alejandro Davidovich Fokina, titré à trois reprises cette saison, l’Espagne voit ses chances de briller lors de la prochaine Coupe Davis se renforcer.

Toni Nadal, toujours à l’affût de l’actualité du tennis espa­gnol et récem­ment revenu sur l’avenir de son neveu, a donné son avis sur la future compo­si­tion de la sélec­tion espa­gnole pour le Final 8 de la Coupe Davis :

« Jódar et Davidovich sont à un très bon niveau, l’un ou l’autre des deux peut être le numéro 2 pour la Coupe Davis. »

Alors, qui sera le numéro 2 et l’heureux élu derrière Carlos Alcaraz à Bologne, du 24 au 29 novembre prochain ? Seul David Ferrer, capi­taine de la sélec­tion espa­gnole, a la réponse pour le moment.

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥