Le tennis espagnol est actuellement très en forme sur le circuit ATP.
En effet, derrière Carlos Alcaraz, la concurrence est rude. Avec la dernière finale du Masters 1000 de Shanghai, qui opposait Rafael Jódar, révélation du circuit ATP cette saison, à Alejandro Davidovich Fokina, titré à trois reprises cette saison, l’Espagne voit ses chances de briller lors de la prochaine Coupe Davis se renforcer.
Toni Nadal, toujours à l’affût de l’actualité du tennis espagnol et récemment revenu sur l’avenir de son neveu, a donné son avis sur la future composition de la sélection espagnole pour le Final 8 de la Coupe Davis :
« Jódar et Davidovich sont à un très bon niveau, l’un ou l’autre des deux peut être le numéro 2 pour la Coupe Davis. »
Alors, qui sera le numéro 2 et l’heureux élu derrière Carlos Alcaraz à Bologne, du 24 au 29 novembre prochain ? Seul David Ferrer, capitaine de la sélection espagnole, a la réponse pour le moment.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 11:20