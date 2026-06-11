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Toni Nadal : « Malgré son titre, Zverev a aban­donné deux choses au fil des ans qu’il n’au­rait jamais dû abandonnées »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Après avoir révélé les conseils qu’il avait donné il y a quelques mois à Alexander Zverev, qu’il consi­dère comme un meilleur joueur que Stan Wawrinka, Toni Nadal s’est exprimé de manière très honnête pour El Pais sur l’évo­lu­tion du style de jeu de l’Allemand, vain­queur à Roland‐Garros de son premier titre en Grand Chelem. 

Pour l’oncle de Rafa, l’ac­tuel numéro 3 mondial doit retrouver sa fougue d’antan sur le court pour pouvoir riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Dans le monde du sport, il y a des victoires qui marquent un avant et un après. Des triomphes qui vous apportent confiance et déter­mi­na­tion, et qui vous poussent à élever votre niveau. C’est proba­ble­ment l’un d’entre eux. Dans le cas de l’Allemand, outre le fait de lui ôter un grand poids des épaules, je pense que cela l’amènera égale­ment à rejouer avec le courage et l’agressivité qu’il a peu à peu aban­donnés au fil des ans et qu’il n’aurait jamais dû aban­donner. Je me souviens que lorsqu’il a fait irrup­tion sur le circuit, il y a plus d’une décennie, c’était un jeune joueur que l’on préfé­rait ne pas affronter. Il servait ses deuxièmes services à la vitesse des premiers, cher­chait rapi­de­ment un coup gagnant — tant avec son coup droit qu’avec son revers — et vous obli­geait à rester constam­ment en alerte. Au fil des ans, il s’est installé dans un jeu plus passif et prévi­sible, et, par consé­quent, beau­coup moins dangereux. »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 15:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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