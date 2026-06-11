Après avoir révélé les conseils qu’il avait donné il y a quelques mois à Alexander Zverev, qu’il considère comme un meilleur joueur que Stan Wawrinka, Toni Nadal s’est exprimé de manière très honnête pour El Pais sur l’évolution du style de jeu de l’Allemand, vainqueur à Roland‐Garros de son premier titre en Grand Chelem.
Pour l’oncle de Rafa, l’actuel numéro 3 mondial doit retrouver sa fougue d’antan sur le court pour pouvoir rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Dans le monde du sport, il y a des victoires qui marquent un avant et un après. Des triomphes qui vous apportent confiance et détermination, et qui vous poussent à élever votre niveau. C’est probablement l’un d’entre eux. Dans le cas de l’Allemand, outre le fait de lui ôter un grand poids des épaules, je pense que cela l’amènera également à rejouer avec le courage et l’agressivité qu’il a peu à peu abandonnés au fil des ans et qu’il n’aurait jamais dû abandonner. Je me souviens que lorsqu’il a fait irruption sur le circuit, il y a plus d’une décennie, c’était un jeune joueur que l’on préférait ne pas affronter. Il servait ses deuxièmes services à la vitesse des premiers, cherchait rapidement un coup gagnant — tant avec son coup droit qu’avec son revers — et vous obligeait à rester constamment en alerte. Au fil des ans, il s’est installé dans un jeu plus passif et prévisible, et, par conséquent, beaucoup moins dangereux. »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 15:52