Après avoir révélé les conseils qu’il avait donné il y a quelques mois à Alexander Zverev, qu’il consi­dère comme un meilleur joueur que Stan Wawrinka, Toni Nadal s’est exprimé de manière très honnête pour El Pais sur l’évo­lu­tion du style de jeu de l’Allemand, vain­queur à Roland‐Garros de son premier titre en Grand Chelem.

Pour l’oncle de Rafa, l’ac­tuel numéro 3 mondial doit retrouver sa fougue d’antan sur le court pour pouvoir riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Dans le monde du sport, il y a des victoires qui marquent un avant et un après. Des triomphes qui vous apportent confiance et déter­mi­na­tion, et qui vous poussent à élever votre niveau. C’est proba­ble­ment l’un d’entre eux. Dans le cas de l’Allemand, outre le fait de lui ôter un grand poids des épaules, je pense que cela l’amènera égale­ment à rejouer avec le courage et l’agressivité qu’il a peu à peu aban­donnés au fil des ans et qu’il n’aurait jamais dû aban­donner. Je me souviens que lorsqu’il a fait irrup­tion sur le circuit, il y a plus d’une décennie, c’était un jeune joueur que l’on préfé­rait ne pas affronter. Il servait ses deuxièmes services à la vitesse des premiers, cher­chait rapi­de­ment un coup gagnant — tant avec son coup droit qu’avec son revers — et vous obli­geait à rester constam­ment en alerte. Au fil des ans, il s’est installé dans un jeu plus passif et prévi­sible, et, par consé­quent, beau­coup moins dangereux. »