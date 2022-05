Alors que Carlos Alcaraz a frappé les esprits la semaine dernière en s’im­po­sant sur le Masters 1000 de Madrid après avoir éliminé, à la suite, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev, Toni Nadal a évidem­ment été inter­rogé sur son jeune compatriote.

Et fidèle à ses habi­tudes, l’oncle le plus célèbre du tennis a tenu à mettre en garde le joueur de 19 ans même s’il n’est pas vrai­ment inquiet pour lui étant donné son entou­rage et sa mentalité.

« On ne peut pas arrêter les louanges. Quand vous faites ce que Carlos Alcaraz a fait, il est normal que les gens vous féli­citent. Le problème, c’est que vous ne rencon­trez pas de personnes prêtes à vous dire, à un moment donné, que vous n’êtes pas sur la bonne voie. Nous le voyons dans de nombreux cas, dans le monde du sport, dans le monde de la musique, partout où il y a du succès. Cela déforme votre réalité, vous pensez que vous êtes un type spécial et vous cessez de voir ce que vous êtes, un type normal faisant quelque chose de parti­cu­liè­re­ment bien. Cependant, on voit qu’il sera bien géré parce qu’il me semble être un jeune homme qui a les pieds sur terre et je pense qu’il n’aura aucun problème à gérer le succès qui ne manquera pas de lui arriver dans les années à venir ».