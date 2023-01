Après avoir exprimé sa colère et fait passer un message aux instances suite à la nouvelle bles­sure de son Rafa, éliminé au 2e tour de l’Open d’Australie, Toni Nadal a évoqué la suite de la saison pour son neveu.

« Mon espoir est main­te­nant concentré sur le fait de le voir, une fois de plus, relever la tête et se battre pour être à Roland Garros afin de défendre ses chances. Espérons que son corps réponde, car l’en­ga­ge­ment et la capa­cité à souf­frir, je pense qu’il n’en manquera pas », a écrit l’en­traî­neur espa­gnol dans sa chro­nique pour El País.

Pour rappel, Rafa sera d’ores et déjà absent pour une durée de six à huit semaines.