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Toni Nadal ne regrette rien : « Avec Rafa, je n’ar­ri­vais pas à créer une ambiance posi­tive, car je voulais telle­ment qu’il réus­sisse. On ne forge pas un carac­tère solide unique­ment avec des paroles aimables, c’est impossible »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Alors que la série‐documentaire sur Rafael Nadal est dispo­nible sur Netflix depuis deux semaines, Toni Nadal a été inter­rogé sur sa manière de former et d’en­traîner son neveu depuis qu’il est tout petit. 

Une méthode dure, radi­cale et parfois limite. Mais Toni ne regrette rien. 

« Je ne l’au­rais jamais fait avec quel­qu’un qui n’était pas de ma famille. J’étais exigeant avec tous les jeunes que j’en­traî­nais, mais j’es­sayais toujours de créer une ambiance posi­tive. Avec mon neveu, je n’y arri­vais pas, car je voulais telle­ment qu’il réus­sisse… Dans quel état d’es­prit étais‐je ? Je devais le préparer à la diffi­culté. Je voulais vrai­ment qu’il réus­sisse et que tout se passe au mieux pour lui. Cela vous pousse à bout. Durant ses années de forma­tion, j’ai contribué à son déve­lop­pe­ment ; je l’ai préparé à devenir un homme fort. On ne forge pas un carac­tère solide unique­ment avec des paroles aimables ; c’est impos­sible. Je pensais que cela lui serait utile plus tard. Je n’exi­ge­rais jamais rien de quel­qu’un pour qui je n’ai pas un profond respect ou une grande estime. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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