Alors que la série‐documentaire sur Rafael Nadal est disponible sur Netflix depuis deux semaines, Toni Nadal a été interrogé sur sa manière de former et d’entraîner son neveu depuis qu’il est tout petit.
Une méthode dure, radicale et parfois limite. Mais Toni ne regrette rien.
« Je ne l’aurais jamais fait avec quelqu’un qui n’était pas de ma famille. J’étais exigeant avec tous les jeunes que j’entraînais, mais j’essayais toujours de créer une ambiance positive. Avec mon neveu, je n’y arrivais pas, car je voulais tellement qu’il réussisse… Dans quel état d’esprit étais‐je ? Je devais le préparer à la difficulté. Je voulais vraiment qu’il réussisse et que tout se passe au mieux pour lui. Cela vous pousse à bout. Durant ses années de formation, j’ai contribué à son développement ; je l’ai préparé à devenir un homme fort. On ne forge pas un caractère solide uniquement avec des paroles aimables ; c’est impossible. Je pensais que cela lui serait utile plus tard. Je n’exigerais jamais rien de quelqu’un pour qui je n’ai pas un profond respect ou une grande estime. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 12:22