Dans un podcast pour le compte de Sportklub, Toni Nadal a fait quelques confi­dences sur son rapport avec son neveu. Il est notam­ment revenu sur la finale de Wimbledon face à Federer en 2009 où il a expliqué qu’il était vrai­ment nerveux : « J’étais très nerveux tout le temps. Pas dans le cinquième set, mais dès le premier set » a expliqué l’oncle de Rafael Nadal.

Sur le sujet des fameux duels face à Roger Federer et Novak Djokovic, Toni a confirmé ce qu’il a déjà affirmé à plusieurs reprises : « Je pense que nous avions toujours un moyen de battre Roger Federer. Avec Novak Djokovic, c’est plus diffi­cile car on ne sait jamais exac­te­ment ce qu’il faut faire. »