Diego Schwartzman est souvent lié à Rafael Nadal ces dernières semaines. Il l’a battu à Rome, il s’est incliné face à lui en demies à Roland-Garros. Et désormais, il s’entraîne au sein de son académie. Et pas avec n’importe qui…Avec Toni Nadal ! Il est nécessaire de souligner qu’il n’avait jamais conseillé de joueur depuis la fin de l’année 2017 et la fin de son tandem avec Rafa.

Il sera intéressant de savoir si l’entraîneur espagnol pourrait conseiller l’Argentin sur le long terme. La tournée en indoor pourrait éventuellement nous donner quelques éléments de réponse. Affaire à suivre…