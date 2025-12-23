Alors que la sépa­ra­tion surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero continue de secouer la planète tennis, Toni Nadal est parti­cu­liè­re­ment solli­cité par les médias afin de comprendre les raisons de cette décision.

Et l’oncle de Rafa n’a pas caché sa surprise concer­nant le contrat proposé, en forme d’ul­ti­matum, qu’au­rait reçu et refusé Juan Carlos il y a quelques jours.

« On m’a dit qu’ils lui avaient proposé un contrat et qu’il devait répondre dans les 48 heures. C’est un peu étrange, après sept ans de colla­bo­ra­tion, d’être poussé à prendre une telle déci­sion dans l’ur­gence », a déclaré Toni Nadal avant de souli­gner les parti­cu­la­rités de la rela­tion entre les joueurs de tennis et leurs entraî­neurs, diffé­rente de ce qui se passe dans d’autres sports. « La diffé­rence est très claire. Normalement, ce sont les entraî­neurs, en raison de leur âge, qui prennent les déci­sions. Au tennis, l’en­traî­neur accom­pagne le joueur partout où il veut aller. Et c’est diffi­cile. Il arrive un moment où il est diffi­cile de trouver un équilibre. »