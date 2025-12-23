Alors que la séparation surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero continue de secouer la planète tennis, Toni Nadal est particulièrement sollicité par les médias afin de comprendre les raisons de cette décision.
Et l’oncle de Rafa n’a pas caché sa surprise concernant le contrat proposé, en forme d’ultimatum, qu’aurait reçu et refusé Juan Carlos il y a quelques jours.
« On m’a dit qu’ils lui avaient proposé un contrat et qu’il devait répondre dans les 48 heures. C’est un peu étrange, après sept ans de collaboration, d’être poussé à prendre une telle décision dans l’urgence », a déclaré Toni Nadal avant de souligner les particularités de la relation entre les joueurs de tennis et leurs entraîneurs, différente de ce qui se passe dans d’autres sports. « La différence est très claire. Normalement, ce sont les entraîneurs, en raison de leur âge, qui prennent les décisions. Au tennis, l’entraîneur accompagne le joueur partout où il veut aller. Et c’est difficile. Il arrive un moment où il est difficile de trouver un équilibre. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 15:15