Interrogé ce samedi par nos confrères alle­mands de Tennisnet sur la parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal à Wimbledon à partir du 27 juin prochain, Toni Nadal s’est montré extrè­me­ment positif et même affir­matif. D’après l’oncle du cham­pion espa­gnol, Rafa débu­tera ce lundi l’en­traî­ne­ment sur gazon à Majorque avant de norma­le­ment s’en­voler pour Londres à la fin du mois.

« Oui, Rafael va jouer Wimbledon. Au début, il a dit : ‘J’ai mal de partout’. Mais quand nous avons parlé hier, il a dit que ça allait beau­coup mieux. Il veut s’en­traîner. Et s’il a une petite chance, il jouera à Wimbledon. Il s’en­trai­nera lundi », a déclaré Toni avant de revenir sur la possi­bi­lité d’une opéra­tion pour son neveu. « Plus tard, ce n’est pas un problème, c’est juste actuel­le­ment le problème. S’il fait une opéra­tion, tout dispa­raîtra. Mais s’il la fait, il ne pourra plus jouer à haut niveau. C’est pour­quoi il ne veut pas le faire. Mais une opéra­tion ne serait pas à l’ordre du jour autrement. »