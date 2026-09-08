Toni Nadal est parfois difficile à suivre.
Au cours d’une très récente interview accordée à Euronews, l’oncle de Rafa n’a pas hésité à mettre dans le même sac Stefanos Tsitsipas, Andre Rublev et Alexander Zverev.
S’il est vrai que les deux premiers sont actuellement loin de leur meilleur niveau et qu’ils ont quitté le Top 20, on voit mal ce que Alexander Zverev vient faire dans cette discussion alors qu’il sort tout juste de deux finales de Grand Chelem et d’un premier sacre dans cette catégorie à Roland‐Garros.
« Je me souviens qu’il y a quelques années, je regardais Tsitsipas, il était extraordinaire : quand il a remporté le Masters, quand il est arrivé en finale à Roland‐Garros, il était très fort. Mais ensuite, je crois qu’il a perdu sa motivation et sa confiance, et aujourd’hui, Tsitsipas est bien en dessous du niveau qu’il avait. Rublev est loin de son meilleur niveau, tout comme Zverev. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 19:19