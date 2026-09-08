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Toni Nadal pas tendre avec Tsitsipas, Rublev et même Zverev : « Ils sont loin de leur meilleur niveau »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Toni Nadal est parfois diffi­cile à suivre. 

Au cours d’une très récente inter­view accordée à Euronews, l’oncle de Rafa n’a pas hésité à mettre dans le même sac Stefanos Tsitsipas, Andre Rublev et Alexander Zverev.

S’il est vrai que les deux premiers sont actuel­le­ment loin de leur meilleur niveau et qu’ils ont quitté le Top 20, on voit mal ce que Alexander Zverev vient faire dans cette discus­sion alors qu’il sort tout juste de deux finales de Grand Chelem et d’un premier sacre dans cette caté­gorie à Roland‐Garros. 

« Je me souviens qu’il y a quelques années, je regar­dais Tsitsipas, il était extra­or­di­naire : quand il a remporté le Masters, quand il est arrivé en finale à Roland‐Garros, il était très fort. Mais ensuite, je crois qu’il a perdu sa moti­va­tion et sa confiance, et aujourd’hui, Tsitsipas est bien en dessous du niveau qu’il avait. Rublev est loin de son meilleur niveau, tout comme Zverev. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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