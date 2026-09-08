Toni Nadal est parfois diffi­cile à suivre.

Au cours d’une très récente inter­view accordée à Euronews, l’oncle de Rafa n’a pas hésité à mettre dans le même sac Stefanos Tsitsipas, Andre Rublev et Alexander Zverev.

S’il est vrai que les deux premiers sont actuel­le­ment loin de leur meilleur niveau et qu’ils ont quitté le Top 20, on voit mal ce que Alexander Zverev vient faire dans cette discus­sion alors qu’il sort tout juste de deux finales de Grand Chelem et d’un premier sacre dans cette caté­gorie à Roland‐Garros.

« Je me souviens qu’il y a quelques années, je regar­dais Tsitsipas, il était extra­or­di­naire : quand il a remporté le Masters, quand il est arrivé en finale à Roland‐Garros, il était très fort. Mais ensuite, je crois qu’il a perdu sa moti­va­tion et sa confiance, et aujourd’hui, Tsitsipas est bien en dessous du niveau qu’il avait. Rublev est loin de son meilleur niveau, tout comme Zverev. »