AccueilATPToni Nadal : "Pour le moment je ne connais aucun jeune joueur...
ATP

Toni Nadal : « Pour le moment je ne connais aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

L’ancien coach de Rafa ne croit pas en la « nouvelle génération ». 

Selon lui, il n’y a personne qui peut aller cher­cher main­te­nant les deux ténors Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et cela va durer long­temps selon lui.

« Aujourd’hui, je ne vois pas un Fonseca ou un Mensik qui puisse riva­liser avec Carlos dans un an ou deux. Je ne sais pas si l’un d’eux va appa­raître bientôt, mais pour le moment je ne connais aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un. Bien sûr, au final, Carlos riva­lise avec Sinner, qui est très bon ; Zverev, voyons comment le résultat de l’Open d’Austraie l’af­fecte ; et ensuite les autres, qui semblaient devoir être là, ont disparu : Rublev, Tsitsipas, Medvedev »

Difficile de contre­dire Toni car il est vrai qu’il y a un gouffre entre Carlitos, Jannik est les autres d’au­tant que comme l’ex­plique l’oncle de Rafa, certains préten­dants ont carré­ment baisser le pied.

Publié le mercredi 4 février 2026 à 12:50

Article précédent
Laurent Lokoli défend son collègue Arthur Fils : « Je ne comprends pas en quel sens c’est un problème ? Tu sais ce que c’est de rester blessé si long­temps, et ce que ça te fait ressentir de rester hors des pistes pendant plus de 7–8 mois ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.