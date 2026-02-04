L’ancien coach de Rafa ne croit pas en la « nouvelle génération ».

Selon lui, il n’y a personne qui peut aller cher­cher main­te­nant les deux ténors Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et cela va durer long­temps selon lui.

« Aujourd’hui, je ne vois pas un Fonseca ou un Mensik qui puisse riva­liser avec Carlos dans un an ou deux. Je ne sais pas si l’un d’eux va appa­raître bientôt, mais pour le moment je ne connais aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un. Bien sûr, au final, Carlos riva­lise avec Sinner, qui est très bon ; Zverev, voyons comment le résultat de l’Open d’Austraie l’af­fecte ; et ensuite les autres, qui semblaient devoir être là, ont disparu : Rublev, Tsitsipas, Medvedev »

Difficile de contre­dire Toni car il est vrai qu’il y a un gouffre entre Carlitos, Jannik est les autres d’au­tant que comme l’ex­plique l’oncle de Rafa, certains préten­dants ont carré­ment baisser le pied.