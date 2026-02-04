L’ancien coach de Rafa ne croit pas en la « nouvelle génération ».
Selon lui, il n’y a personne qui peut aller chercher maintenant les deux ténors Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et cela va durer longtemps selon lui.
« Aujourd’hui, je ne vois pas un Fonseca ou un Mensik qui puisse rivaliser avec Carlos dans un an ou deux. Je ne sais pas si l’un d’eux va apparaître bientôt, mais pour le moment je ne connais aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un. Bien sûr, au final, Carlos rivalise avec Sinner, qui est très bon ; Zverev, voyons comment le résultat de l’Open d’Austraie l’affecte ; et ensuite les autres, qui semblaient devoir être là, ont disparu : Rublev, Tsitsipas, Medvedev »
Difficile de contredire Toni car il est vrai qu’il y a un gouffre entre Carlitos, Jannik est les autres d’autant que comme l’explique l’oncle de Rafa, certains prétendants ont carrément baisser le pied.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 12:50