Au cours d’une longue inter­view accordée au site Majorca Daily Bulletin, Toni Nadal a abordé de nombreux sujets liés à son neveu, Rafael.

Après avoir plai­santé sur le retour de Rafa et regretté l’élar­gis­se­ment des équipes autour des joueurs, l’oncle le plus connu du circuit a expliqué sa méthode pour rendre son neveu aussi fort mentalement.

« Certains jours, je le faisais jouer avec de vieilles balles usagées, je l’emmenais s’en­traîner sur des courts de mauvaise qualité et j’ou­bliais de lui apporter de l’eau pour qu’il soit fort menta­le­ment et qu’il s’ha­bitue à accepter la défaite et à faire des erreurs. Et je lui disais quand il faisait des erreurs. Aujourd’hui, il y a trop d’in­for­ma­tions, c’est confus, et tout tourne autour de la critique posi­tive. Cela ne fonc­tionne pas toujours, au contraire, cela entraîne une plus grande frus­tra­tion des joueurs lors­qu’ils perdent. Il faut s’en­traîner davan­tage, travailler plus dur, améliorer constam­ment son jeu et passer au tournoi suivant. C’est ce que j’ai toujours inculqué à Rafa et c’est pour­quoi il est si fort menta­le­ment. Il y aura très peu de joueurs aussi bons que Federer, par exemple, qui a joué un match parfait, mais Rafa l’a battu. »