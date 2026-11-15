Toni Nadal n’ar­rête pas.

Quelques jours après avoir donné une confé­rence en France à l’oc­ca­sion du colloque des ensei­gnants orga­nisé par la FFT à Roland‐Garros, l’oncle le plus célèbre du tennis a accordé une inter­view au site espa­gnol Sport en marge d’une nouvelle colla­bo­ra­tion avec un cabinet de conseil.

Invité à dresser le bilan de cette saison 2026 et à se projeter sur 2027, Toni a tenu à mettre en garde les trois meilleurs joueurs du circuit sur Ben Shelton, qui vient d’embaucher Juan Carlos Ferrero comme nouvel entraîneur.

« Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont une légère longueur d’avance sur les autres. Il est clair que, lorsque les deux se blessent — comme cela s’est produit cette année, d’abord avec Carlos puis avec Sinner —, cela ouvre la voie à d’autres joueurs qui peuvent tirer profit de ces absences. Zverev est un grand joueur et je pense que le fait qu’il ait déjà remporté deux victoires en Grand Chelem va donner un nouvel élan à sa carrière. Je suis sûr que l’année prochaine, ce sera un joueur avec lequel il faudra compter dans les grands tour­nois. Il faudra égale­ment surveiller Shelton : c’est un jeune joueur capable de mettre Carlos, Jannik et Sascha en diffi­culté. Nous allons donc avoir une saison de tennis intéressante. »