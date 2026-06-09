Après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, son tout premier titre en Grand Chelem, Toni Nadal a forcé­ment été invité à réagir alors qu’il aurait pu devenir, il y a quelques mois, le coach de l’Allemand après une propo­si­tion de ce dernier.

Mais préfé­rant rester à Manacor, loin de l’agi­ta­tion et des solli­ci­ta­tions du circuit, l’oncle de Rafa a quand même donné quelques conseils à l’ac­tuel 3e joueur mondial, qu’il consi­dère comme un meilleur joueur que Stan Wawrinka.

« Certes, Wawrinka a remporté trois tour­nois du Grand Chelem, mais il n’a jamais été numéro 2 mondial, et Zverev est un meilleur joueur. Quand il est arrivé ici, il m’a demandé : ‘Tu crois que j’ai une chance (de remporter un Grand Chelem, ndlr) ?’. Et je lui ai répondu : ‘Quoi ? Wawrinka, qui est moins bon que toi, a gagné trois tour­nois du Grand Chelem. Pourquoi n’aurais‐tu pas ta chance ? Ce que tu dois faire, c’est changer d’at­ti­tude. Tu dois essayer de ne pas être négatif’. Je lui ai dit : ‘Écoute, Alcaraz et Sinner sont meilleurs que toi. Tu dois l’ac­cepter, mais ils ne le sont pas 365 jours par an. Les jours où ils ne sont pas au top de leur forme, tu dois faire l’ef­fort d’être à la hauteur’. »