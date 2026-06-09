Après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, son tout premier titre en Grand Chelem, Toni Nadal a forcément été invité à réagir alors qu’il aurait pu devenir, il y a quelques mois, le coach de l’Allemand après une proposition de ce dernier.
Mais préférant rester à Manacor, loin de l’agitation et des sollicitations du circuit, l’oncle de Rafa a quand même donné quelques conseils à l’actuel 3e joueur mondial, qu’il considère comme un meilleur joueur que Stan Wawrinka.
« Certes, Wawrinka a remporté trois tournois du Grand Chelem, mais il n’a jamais été numéro 2 mondial, et Zverev est un meilleur joueur. Quand il est arrivé ici, il m’a demandé : ‘Tu crois que j’ai une chance (de remporter un Grand Chelem, ndlr) ?’. Et je lui ai répondu : ‘Quoi ? Wawrinka, qui est moins bon que toi, a gagné trois tournois du Grand Chelem. Pourquoi n’aurais‐tu pas ta chance ? Ce que tu dois faire, c’est changer d’attitude. Tu dois essayer de ne pas être négatif’. Je lui ai dit : ‘Écoute, Alcaraz et Sinner sont meilleurs que toi. Tu dois l’accepter, mais ils ne le sont pas 365 jours par an. Les jours où ils ne sont pas au top de leur forme, tu dois faire l’effort d’être à la hauteur’. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 17:13