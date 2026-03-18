Toni Nadal n’a jamais sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit de commenter l’actualité du circuit.
De passage il y a quelques heures sur les ondes de Radioestadio, l’oncle de Rafa, après avoir recadré Carlos Alcaraz concernant l’une de ses déclarations au sujet du niveau de ses adversaires qui se transformeraient en Roger Federer et expliqué que Carlitos semblait fatigué lors du tournoi d’Indian Wells, a également évoqué le cas d’Alexander Zverev.
Pour rappel, le joueur allemand avait demandé à Toni de devenir son coach avant d’essuyer le refus de ce dernier, ne désirant pas voyager. Mais cela n’a pas empêché au technicien espagnol de lui glisser quelques conseils.
« Je suis sûr que Medvedev préférerait affronter un autre joueur plutôt qu’Alcaraz ou Sinner, mais il sait que s’il joue contre eux, il doit se donner à fond. Quand Zverev m’a contacté, je lui ai dit qu’il devait prendre plus de risques lorsqu’il affrontait Alcaraz ou Sinner. Et les joueurs le savent bien. Les adversaires t’étudient en permanence. Tous les autres cherchent comment ils peuvent te battre. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 10:50