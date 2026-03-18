Toni Nadal n’a jamais sa langue dans sa poche lors­qu’il s’agit de commenter l’ac­tua­lité du circuit.

De passage il y a quelques heures sur les ondes de Radioestadio, l’oncle de Rafa, après avoir recadré Carlos Alcaraz concer­nant l’une de ses décla­ra­tions au sujet du niveau de ses adver­saires qui se trans­for­me­raient en Roger Federer et expliqué que Carlitos semblait fatigué lors du tournoi d’Indian Wells, a égale­ment évoqué le cas d’Alexander Zverev.

Pour rappel, le joueur alle­mand avait demandé à Toni de devenir son coach avant d’es­suyer le refus de ce dernier, ne dési­rant pas voyager. Mais cela n’a pas empêché au tech­ni­cien espa­gnol de lui glisser quelques conseils.

« Je suis sûr que Medvedev préfé­re­rait affronter un autre joueur plutôt qu’Alcaraz ou Sinner, mais il sait que s’il joue contre eux, il doit se donner à fond. Quand Zverev m’a contacté, je lui ai dit qu’il devait prendre plus de risques lors­qu’il affron­tait Alcaraz ou Sinner. Et les joueurs le savent bien. Les adver­saires t’étu­dient en perma­nence. Tous les autres cherchent comment ils peuvent te battre. »