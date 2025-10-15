Alors qu’Alexander Zverev espère toujours convaincre Toni Nadal de commencer une colla­bo­ra­tion avec lui, et même de l’accompagner en Australie début 2026, Tennis365 rapporte une réponse néga­tive de l’oncle de Rafael Nadal :

« Il m’a demandé si je souhai­tais travailler avec lui, mais je lui ai répondu : ‘Je ne suis plus entraî­neur de tennis. J’ai un autre métier.’ »

Actuellement direc­teur de la Rafa Nadal Academy à Majorque, Toni Nadal avait pour­tant accueilli et conseillé le numéro 3 mondial pendant plusieurs jours en juillet dernier. Toutefois, il ne souhai­te­rait visi­ble­ment pas aller plus loin dans cette rela­tion profes­sion­nelle, même s’il reste en contact avec l’Allemand.