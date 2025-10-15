Alors qu’Alexander Zverev espère toujours convaincre Toni Nadal de commencer une collaboration avec lui, et même de l’accompagner en Australie début 2026, Tennis365 rapporte une réponse négative de l’oncle de Rafael Nadal :
« Il m’a demandé si je souhaitais travailler avec lui, mais je lui ai répondu : ‘Je ne suis plus entraîneur de tennis. J’ai un autre métier.’ »
Actuellement directeur de la Rafa Nadal Academy à Majorque, Toni Nadal avait pourtant accueilli et conseillé le numéro 3 mondial pendant plusieurs jours en juillet dernier. Toutefois, il ne souhaiterait visiblement pas aller plus loin dans cette relation professionnelle, même s’il reste en contact avec l’Allemand.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 13:24