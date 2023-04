De passage il y a quelques jours chez nos confrères de Talking Tennis, Toni Nadal a été longue­ment inter­rogé sur son neveu, Rafa, qui a annoncé ce mardi son forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 8 au 16 avril).

Interrogé sur les problèmes récur­rents rencon­trés par l’homme aux 22 tour­nois du Grand Chelem lors de la fameuse saison en inté­rieur, Toni a livré une réponse pleine de bon sens.

« Il n’a pas fait de tournée en salle. Après Wimbledon, il a eu beau­coup de problèmes et il n’a pas pu s’en­traîner ou concourir norma­le­ment. C’est diffi­cile de jouer comme ça. À Roland‐Garros ou pendant la saison sur terre battue, c’est diffé­rent parce que, même si vous n’êtes pas au top de votre forme, vous savez que Rafa peut faire un effort parce qu’il contrôle la force et la vitesse. Mais quand vous jouez en salle, c’est très diffi­cile. Lorsque vous jouez à RG, Rafa a peut‐être 2 ou 3 matchs pour prendre le contrôle, à Turin il ne l’a pas. Si vous jouez le premier match contre Fritz, ce n’est pas facile. Peut‐être que dans le troi­sième, vous jouez mieux, contre Ruud, mais c’est déjà trop tard. Rafa a 36 ans, son corps n’est plus le même qu’a­vant. Il n’a pas besoin de s’en­traîner beau­coup, il doit être compé­titif. Ces derniers temps, c’est en compé­ti­tion qu’il obtient sa meilleure forme, pas en s’entraînant. »