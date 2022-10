Faisant un premier bilan de la saison 2022 de son neveu Rafael, bien que ce dernier doit encore parti­ciper à deux tour­nois d’ici la fin de la saison (Paris‐Bercy et le Masters), Toni Nadal a estimé dans une inter­view accordée à Marca que l’année avait été compli­quée malgré les deux titres du Grand Chelem remportés par le Majorquin.

« Je lui ai parlé aujourd’hui (mardi) et il va bien main­te­nant. Il est vrai qu’il a eu une année compli­quée. Cette saison aurait pu être extra­or­di­naire, mais elle a été gâchée par les problèmes constants qu’il a rencon­trés. Les résul­tats ont été bons puis­qu’il a gagné l’Australie et Roland Garros, mais vous repartez avec un goût amer dans la bouche. À Wimbledon, il n’a pas pu jouer une demi‐finale alors qu’il jouait bien et qu’il était un candidat évident au titre, il a égale­ment eu des problèmes à New York. Ce qu’un sportif veut avant tout, c’est être bien et bien jouer, et aussi gagner. Mon neveu a gagné, mais il a eu plus de problèmes qu’on ne peut en supporter parfois. »