Il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas.
Et pour Rafael Nadal, c’est le Real Madrid, son club de cœur, dont il a récemment rejoint le conseil d’administration.
L’oncle et entraîneur historique de Rafa, Toni Nadal, a raconté une anecdote amusante sur Onda Cero, dans des propos relayés par La Razon.
« C’est avant tout un supporter du Real Madrid. Mon neveu a un chat avec ses cousins et la famille est divisée car une partie de la famille est barcelonaise et l’autre madrilène. Mes enfants sont supporters du FC Barcelone et quand mon fils fait une blague ou une remarque qui ne lui plaît pas, il l’exclut du chat. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.