Il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas.

Et pour Rafael Nadal, c’est le Real Madrid, son club de cœur, dont il a récem­ment rejoint le conseil d’administration.

L’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafa, Toni Nadal, a raconté une anec­dote amusante sur Onda Cero, dans des propos relayés par La Razon.

« C’est avant tout un supporter du Real Madrid. Mon neveu a un chat avec ses cousins et la famille est divisée car une partie de la famille est barce­lo­naise et l’autre madri­lène. Mes enfants sont suppor­ters du FC Barcelone et quand mon fils fait une blague ou une remarque qui ne lui plaît pas, il l’exclut du chat. »