Interrogé par Super Deportivo Radio, Toni Nadal a abordé la rivalité entre son neveu et Roger Federer, la plus marquante de l’histoire du tennis. « Ils ont été tous les deux très influents dans le tennis, a commenté Toni. Quand le match est terminé, il n’y a plus de haine, ni rien. Rafa et Roger ont mis ça en pratique et leurs relations sont très bonnes en dehors. »

L’oncle de Rafael Nadal aborde ensuite la question de l’avenir de son neveu. Selon, l’actuel numéro 2 mondial a encore quelques années devant lui : « Rafa peut encore avoir trois ou quatre ans de bon tennis, si les blessures le laissent tranquille et qu’il continue à trouver cette motivation qu’il a toujours eue dans sa carrière. Je connais mon neveu et je sais qu’il ne serait pas sur le circuit uniquement jouer pour jouer. Il a un esprit de gagnant. C’est la même chose avec Federer. Il continue à jouer parce qu’il se voit toujours avec une chance de remporter des titres importants. »