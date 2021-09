Interrogé sur les ondes de la Antena2RCN, une radio espa­gnole, Toni Nadal a été inter­rogé sur l’état de forme de son neveu et sur la date de son retour. Ce dernier, absent jusqu’à la fin de la saison à cause d’une bles­sure au pied serait prêt à revenir à l’oc­ca­sion du début de saison 2022 et de l’Open d’Australie.

« Rafa prévoit de revenir en Australie. Les choses s’amé­liorent et vont dans le bon sens. Je suis convaincu qu’il se sortira bien de cette bles­sure. Il veut faire une belle saison 2022. Il va tout donner », a déclaré l’oncle le plus célèbre du circuit.