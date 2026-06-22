Omniprésent dans la presse ces dernières semaines, Toni Nadal a accordé un entretien à ESPN où il évoque de nombreux sujets dont le cas de Juan Martin Del Potro, vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem mais coupé dans son élan par de nombreuses blessures.
Et pour l’oncle de Rafa, si l’Argentin n’avait pas été autant gêné par les blessures, il aurait agrandi à coup sûr le fameux Big 4 en Big 5.
« Je l’ai dit à maintes reprises, et j’en ai beaucoup discuté avec Rafael : si Del Potro ne s’était pas blessé, il aurait fait partie des « incontournables ». Il aurait été l’un de ceux, comme l’était Murray, dont on se dit : « Bon, celui‐là peut me battre ». On entrait sur le court sans savoir ce qui allait se passer. Rafael disait que contre certains, s’il jouait bien, le match dépendait de lui. Contre Federer, Nadal et Djokovic, on sait qu’on peut perdre, et Delpo était un peu ce genre d’adversaire. S’il jouait bien, il allait vraiment te compliquer la vie. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 13:51