Omniprésent dans la presse ces dernières semaines, Toni Nadal a accordé un entre­tien à ESPN où il évoque de nombreux sujets dont le cas de Juan Martin Del Potro, vain­queur d’un tournoi du Grand Chelem mais coupé dans son élan par de nombreuses blessures.

Et pour l’oncle de Rafa, si l’Argentin n’avait pas été autant gêné par les bles­sures, il aurait agrandi à coup sûr le fameux Big 4 en Big 5.

« Je l’ai dit à maintes reprises, et j’en ai beau­coup discuté avec Rafael : si Del Potro ne s’était pas blessé, il aurait fait partie des « incon­tour­nables ». Il aurait été l’un de ceux, comme l’était Murray, dont on se dit : « Bon, celui‐là peut me battre ». On entrait sur le court sans savoir ce qui allait se passer. Rafael disait que contre certains, s’il jouait bien, le match dépen­dait de lui. Contre Federer, Nadal et Djokovic, on sait qu’on peut perdre, et Delpo était un peu ce genre d’adversaire. S’il jouait bien, il allait vrai­ment te compli­quer la vie. »