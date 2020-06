Pour fêter les 34 ans de son neveu le 3 juin, Toni Nadal a été interrogé par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. L’oncle et ancien entraîneur de l’actuel numéro 2 mondial estime que son neveu peut encore être performant quelques années : « Si le corps et la santé l’aident, je pense que Rafael a encore au moins trois ou quatre ans pour continuer à briller. Qui sait, ça sera peut-être plus car cette année 2020 lui a permis de ne pas forcer avec son corps. Les « anciens » joueurs sont ceux qui ont le plus profité de cette suspension, notamment Federer et Djokovic. Avec leur expérience, je pense que ce sont eux qui auront le plus de possibilités pour gagner quand la saison reprendra. »

« Je pense que Rafael a encore au moins trois ou quatre ans pour continuer à briller »

« Tonton Toni » voit son neveu capable également de battre le record des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer. Mais il ne sera pas le seul : « Je pense que Rafael et Djokovic seront tous les deux capables de battre le record de Roger. Si Rafael gagne à Paris cette année, il égalera les 20 titres de Federer. Alors nous verrons bien. »