Si Toni Nadal n’a jamais vrai­ment pratiqué la langue de bois, n’hé­si­tant pas parfois à tancer publi­que­ment son neveu, sa parole s’est tota­le­ment libérée depuis la retraite de ce dernier.

Récemment de passage sur le plateau de Tennis Channel en Espagne, l’oncle le plus célèbre du tennis a fait quelques révé­la­tions concer­nant les nombreuses bles­sures dont a été victime l’homme aux 14 Roland‐Garros tout au long de sa carrière. Et certains propos font froid dans le dos notam­ment ceux concer­nant les séances d’entraînement.

« Rafael s’est habitué à jouer avec des douleurs, mais j’ai dit à son père que si nous nous étions retirés à chaque fois qu’il avait des problèmes, il aurait déjà perdu cinq ou six titres du Grand Chelem. Depuis 2005, je dirais que Rafa n’a pas pu terminer 90 % de ses séances d’en­traî­ne­ment à cause de ses bles­sures. Il était inca­pable de jouer un match du Grand Chelem sans prendre des anti­dou­leurs. Le problème qu’il avait, c’est qu’il s’était habitué à jouer avec la douleur et qu’il voyait que la plupart du temps, il en sortait plus fort. »