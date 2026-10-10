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Toni Nadal rassure Sinner en prenant l’exemple de Rafa : « Et pour­tant, il a terminé cette année en tant que numéro 1 mondial »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur l’an­nonce du forfait de Jannik Sinner pour le restant de la saison 2026, Toni Nadal, qui en a vu d’autres lors­qu’il entraî­nait son neveu, Rafa, a tenu rassurer tout le monde quant à la capa­cité de l’Italien à retrouver son meilleur niveau à son retour. 

« Le problème au genou que Rafael a eu en 2012. Il a connu plusieurs problèmes. Nous aurions dû revenir pour le Masters de fin d’année à Londres, mais cela n’a pas été possible. Nous avons ensuite pensé à Doha, mais là non plus, nous n’y sommes pas parvenus. Finalement, il a même dû faire l’impasse sur l’Open d’Australie. Et pour­tant, en 2013, il a terminé l’année en tant que numéro un mondial. Au début, il a eu un peu de mal. Puis, à Acapulco, il a déjà très bien joué et je crois qu’il a égale­ment remporté Indian Wells. À partir de ce moment‐là, tout a changé », a déclaré Toni à la Gazzetta dello Sport.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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