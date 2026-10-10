Invité à s’ex­primer sur l’an­nonce du forfait de Jannik Sinner pour le restant de la saison 2026, Toni Nadal, qui en a vu d’autres lors­qu’il entraî­nait son neveu, Rafa, a tenu rassurer tout le monde quant à la capa­cité de l’Italien à retrouver son meilleur niveau à son retour.

« Le problème au genou que Rafael a eu en 2012. Il a connu plusieurs problèmes. Nous aurions dû revenir pour le Masters de fin d’année à Londres, mais cela n’a pas été possible. Nous avons ensuite pensé à Doha, mais là non plus, nous n’y sommes pas parvenus. Finalement, il a même dû faire l’impasse sur l’Open d’Australie. Et pour­tant, en 2013, il a terminé l’année en tant que numéro un mondial. Au début, il a eu un peu de mal. Puis, à Acapulco, il a déjà très bien joué et je crois qu’il a égale­ment remporté Indian Wells. À partir de ce moment‐là, tout a changé », a déclaré Toni à la Gazzetta dello Sport.