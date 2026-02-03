Si Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero assurent que la fin de leur colla­bo­ra­tion, offi­cia­lisée le 17 décembre dernier, n’a pas altéré leur rela­tion, la réalité semble légè­re­ment différente.

Après sa victoire contre Novak Djokovic en finale et son sacre à l’Open d’Australie, le nouveau septuple vain­queur en Grand Chelem n’a eu aucun mot pour son ancien entraî­neur avec qui il est quand même resté pas moins de sept ans. En revanche, il a encensé l’ac­tuel, Samuel Lopez.

Interrogé par nos confrères de Marca, Toni Nadal n’a pas été tendre avec son jeune compa­triote, expli­quant que le silence de Carlitos au sujet de son mentor le mettait mal à l’aise.

💥‼️ Toni Nadal opina sobre los halagos de Alcaraz a su nuevo entre­nador :



« C’est bien beau de faire l’éloge de son entraî­neur, mais il ne faut pas oublier l’autre personne. Je ne sais pas comment les choses se sont termi­nées avec Ferrero, mais quand il dit ça, je suis mal à l’aise. Je suis sûr que Samuel López a fait un excellent travail ces deux derniers mois, mais il ne peut pas oublier le travail accompli par Ferrero au fil des années. Je n’aurais pas apprécié que Rafa dise la même chose de Carlos Moyá à mon départ. »





