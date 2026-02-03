AccueilATPToni Nadal recadre Alcaraz à propos de Ferrero : "Je n'aurais pas...
ATPOpen d'Australie

Toni Nadal recadre Alcaraz à propos de Ferrero : « Je n’au­rais pas apprécié que Rafa dise la même chose de Carlos Moya après mon départ »

Thomas S
Par Thomas S

-

0
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Si Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero assurent que la fin de leur colla­bo­ra­tion, offi­cia­lisée le 17 décembre dernier, n’a pas altéré leur rela­tion, la réalité semble légè­re­ment différente.

Après sa victoire contre Novak Djokovic en finale et son sacre à l’Open d’Australie, le nouveau septuple vain­queur en Grand Chelem n’a eu aucun mot pour son ancien entraî­neur avec qui il est quand même resté pas moins de sept ans. En revanche, il a encensé l’ac­tuel, Samuel Lopez.

Interrogé par nos confrères de Marca, Toni Nadal n’a pas été tendre avec son jeune compa­triote, expli­quant que le silence de Carlitos au sujet de son mentor le mettait mal à l’aise. 

« C’est bien beau de faire l’éloge de son entraî­neur, mais il ne faut pas oublier l’autre personne. Je ne sais pas comment les choses se sont termi­nées avec Ferrero, mais quand il dit ça, je suis mal à l’aise. Je suis sûr que Samuel López a fait un excellent travail ces deux derniers mois, mais il ne peut pas oublier le travail accompli par Ferrero au fil des années. Je n’aurais pas apprécié que Rafa dise la même chose de Carlos Moyá à mon départ. »


Publié le mardi 3 février 2026 à 14:58

Article précédent
Alcaraz, sur sa discus­sion avec Nadal après sa victoire en finale contre Djokovic : « Nous avons un peu parlé tactique. Il m’a dit qu’il avait remarqué la même chose que moi concer­nant mon début de match »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.