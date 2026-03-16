« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Federer à chaque tour. J’ai l’impression que les autres joueurs jouent à un niveau vraiment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi », déclarait Carlos Alcaraz après sa victoire en trois sets face au Français, Arthur Rinderknech, au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Invité à réagir au sujet de cette déclaration de son jeune compatriote, lors d’un passage sur Radioestadio, Toni Nadal a fait part de son désaccord, expliquant simplement que les autres joueurs ne se focalisaient pas forcément sur le nom mais sur le niveau du joueur de l’autre côté du filet.
Toni Nadal ha opinado en Radioestadio sobre estas palabras de Carlos Alcaraz.— José Morón (@jmgmoron) March 16, 2026
🗣️ “No estoy nada de acuerdo. No es una cuestión de una diana en la espalda. Cuando tú juegas con alguien que es mejor que tú, sabes que tienes que apurar más los tiros.
Cuando sales a jugar, tienes… https://t.co/0jkCvPh21m pic.twitter.com/dx4B4dGGGU
« Je ne suis pas du tout d’accord. Ce n’est pas une question de cible dans le dos. Quand tu joues contre quelqu’un qui est meilleur que toi, tu sais que tu dois frapper plus fort. Quand tu entres sur le court, tu sais très bien que tu dois prendre un peu plus de risques. Non pas parce que c’est Alcaraz, mais parce que l’autre sait qu’Alcaraz est meilleur. Je suis sûr que Medvedev préférerait jouer contre quelqu’un d’autre plutôt que contre Alcaraz ou Sinner, mais il sait que s’il joue contre eux, il doit se donner à fond. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 16:51