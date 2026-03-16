« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Federer à chaque tour. J’ai l’impression que les autres joueurs jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi », décla­rait Carlos Alcaraz après sa victoire en trois sets face au Français, Arthur Rinderknech, au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Invité à réagir au sujet de cette décla­ra­tion de son jeune compa­triote, lors d’un passage sur Radioestadio, Toni Nadal a fait part de son désac­cord, expli­quant simple­ment que les autres joueurs ne se foca­li­saient pas forcé­ment sur le nom mais sur le niveau du joueur de l’autre côté du filet.

Toni Nadal ha opinado en Radioestadio sobre estas pala­bras de Carlos Alcaraz.



🗣️ “No estoy nada de acuerdo. No es una cues­tión de una diana en la espalda. Cuando tú juegas con alguien que es mejor que tú, sabes que tienes que apurar más los tiros.



Cuando sales a jugar, tienes… https://t.co/0jkCvPh21m pic.twitter.com/dx4B4dGGGU — José Morón (@jmgmoron) March 16, 2026

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord. Ce n’est pas une ques­tion de cible dans le dos. Quand tu joues contre quel­qu’un qui est meilleur que toi, tu sais que tu dois frapper plus fort. Quand tu entres sur le court, tu sais très bien que tu dois prendre un peu plus de risques. Non pas parce que c’est Alcaraz, mais parce que l’autre sait qu’Alcaraz est meilleur. Je suis sûr que Medvedev préfé­re­rait jouer contre quelqu’un d’autre plutôt que contre Alcaraz ou Sinner, mais il sait que s’il joue contre eux, il doit se donner à fond. »