Accueil ATP

Toni Nadal recadre Carlos Alcaraz : « Je ne suis pas du tout d’ac­cord avec ce qu’il a dit »

Par
Thomas S
-
272
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Federer à chaque tour. J’ai l’impression que les autres joueurs jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi », décla­rait Carlos Alcaraz après sa victoire en trois sets face au Français, Arthur Rinderknech, au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells. 

Invité à réagir au sujet de cette décla­ra­tion de son jeune compa­triote, lors d’un passage sur Radioestadio, Toni Nadal a fait part de son désac­cord, expli­quant simple­ment que les autres joueurs ne se foca­li­saient pas forcé­ment sur le nom mais sur le niveau du joueur de l’autre côté du filet. 

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord. Ce n’est pas une ques­tion de cible dans le dos. Quand tu joues contre quel­qu’un qui est meilleur que toi, tu sais que tu dois frapper plus fort. Quand tu entres sur le court, tu sais très bien que tu dois prendre un peu plus de risques. Non pas parce que c’est Alcaraz, mais parce que l’autre sait qu’Alcaraz est meilleur. Je suis sûr que Medvedev préfé­re­rait jouer contre quelqu’un d’autre plutôt que contre Alcaraz ou Sinner, mais il sait que s’il joue contre eux, il doit se donner à fond. »

Publié le lundi 16 mars 2026 à 16:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.