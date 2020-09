Les joueurs de tennis sont divisés ces derniers jours. Novak Djokovic a fondé avec d’autres une autre association, en quittant l’ATP.

Le monde du tennis, et notamment Toni Nadal, l’oncle de Rafael Nadal, qui est lui aussi opposé à ce projet, donne son avis.

« Avec cette ségrégation, Nole vise à mieux défendre les intérêts des joueurs de tennis, principalement économiques. Dans cette nouvelle association, les 500 meilleurs joueurs en simple et les 200 en double seraient défendus. C’est un nombre arbitraire. Ne vaut-il pas mieux les défendre tous ? Ce n’est pas le moment de provoquer un schisme. De plus, je remarque un certain point d’égoïsme lorsque certains ne cherchent que leurs intérêts. Je sais combien il est difficile d’organiser un tournoi, je suis le directeur du tournoi de Majorque depuis quelques années et je connais le travail qui est fait pour promouvoir le tennis et l’argent qu’un promoteur perd. Les joueurs doivent être conscients de cette difficulté et ce qu’ils doivent faire, c’est s’entendre », a déballé Toni dans une chronique publiée dans El País.